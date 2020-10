Pamela Prati intramontabile e super scosciata, incantevole-FOTO

La Prati in rosa è veramente uno schianto, spicca la gamba perfetta dal profondo spacco del vestito

Visualizza questo post su Instagram E allora… Dolce Notte 🌺♥️ Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 19 Ott 2020 alle ore 12:55 PDT

Pamela Prati augura la buonanotte con una foto che fa impazzire il web, in un abito rosa con tacchi a spillo rosa appare meravigliosa. Sui social la Prati è molto presente, in particolare le piace condividere la sua quotidianità nelle stories di Instagram. Ieri ha condiviso una frase sulla felicità molto importante. “Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggi”. La Prati ha sicuramente il coraggio di essere libera e quindi felice.

Pamela Prati e il rapporto con i social network

Visualizza questo post su Instagram In pochi luoghi mi sento così a casa…♥️ @maribel.ros @nikosinisgallichef Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 19 Ott 2020 alle ore 10:33 PDT

Ls Prati è molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove vanta 291mila followers. Alla showgirl piace condividere foto della sua bellezza senza tempo, ma anche della sua quotidianità. Ieri sera era a cena in un bellissimo ristorante a Roma, e ha voluto condividere le immagini del cibo che ha mangiato e degli interni del locale che apparivano lussuosi e raffinati. Il Ristorante in questione è il Tazio dello Chef Niko Sinisgalli a Roma. Il Ristorante è collocato in Piazza della Repubblica a Roma e ha una champagnerie aperta dalle 8 alle 22. I piatti sono gourmet e molto innovativi, il locale si trova anche sulla guida Michelin.

Nelle stories IG la Prati poi si ritaglia uno spazio per interagire con i suoi follower con domande e risposte rivolte alla showgirl. A un utente che le chiede cosa racconti? lei risponde “Che è dura ma andiamo avanti! Forza e coraggio”.

Visualizza questo post su Instagram Buon inizio settimana a tutti🌺🦋♥️ Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 19 Ott 2020 alle ore 3:12 PDT

Le viene chiesto poi quando uscirà il suo prossimo singolo e lei risponde a Novembre, e la canzone è dedicata a sua mamma. Un’altro utente le chiede perché non apre una scuola di portamento e danza, vista la sua eleganza. Lei confida che è sempre stato uno dei suoi sogni e che in passato insegnava ad Amici di Maria De Filippi il portamento.

