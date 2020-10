Paola di Benedetto e Federico Rossi, avete visto la loro nuova casa?

Per Federico Rossi e Paola di Benedetto è arrivato il momento di svuotare gli scatoloni. La giovane coppia è andata a convivere.

Avete già visto la nuova casa di Federico Rossi e Paola di Benedetto? La giovane coppia (26 anni lui, 25 lei) è andata di recente a convivere. Alle prese con i numerosi scatoloni sparsi per tutto l’appartamento, i due hanno condiviso con i loro fan alcuni dietro le quinte del trasloco. Si va da un eloquente “Ci sono solo cose sue” del cantante alle storie in cui l’influencer mostra emozionata la loro nuova cucina. La casa si trova a Milano, dove entrambi già vivono da diverso tempo, ed è costruita su due piani. È ancora piuttosto spoglia, ma i due sono pronti a riempirla con la miriade di oggetti che hanno portato con sé. “In un centinaio di giorni spacchettiamo” dice ironico Fede in una storia su Instagram.

Andate alla pagina successiva per vedere alcune delle foto pubblicate dai due.

Federico Rossi e Paola di Benedetto, una appartamento per due