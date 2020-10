Paola Saulino non la smette più, in intimo accende il desiderio – FOTO

Paola Saulino continua con una serie impressionante di scatti in lingerie intima che fanno impazzire Instagram, curve e trasparenze bollenti

Il suo fascino verace tutto partenopeo è senza dubbio la sua marcia in più. Paola Saulino è da tempo una delle personalità più intriganti su Instagram, dove è diventata famosa a suon di scatti, video e dirette super provocanti. Classe 1989, prima di avviare la sua carriera da influencer, è salita agli onori delle cronache quattro anni fa in occasione del referendum costituzionale. Allora (era la fine del 2016), inaugurò il cosidetto ‘Pompa Tour’, con il quale, diceva, avrebbe ‘ricompensato’ chi avesse votato No sulla scheda elettorale. Una trovata che non sappiamo quanto abbia inciso effettivamente nella vittoria del No, ma di sicuro ha portato a lei notorietà, ottenendo l’effetto sperato.

Paola Saulino, in intimo da’ il meglio di sé: curve sensazionali e provocanti

Su Instagram, si è invece data spesso a scatti super sensuali e a video e dirette altrettanto provocanti. Dirette in cui ha parlato sia, con grande ironia, di calcio (è molto tifosa del Napoli), sia di temi particolarmente bollenti a sfondo sessuale. Ormai, Paola è conosciutissima per la sua verve decisamente anticonvenzionale. E, soprattutto, per le sue forme semplicemente esplosive, che in questi giorni si sta divertendo a mettere in primo piano più del solito. Tra ieri e oggi, si sono succeduti scatti in lingerie trasparente e provocante. Esaltando a dovere sia il suo lato A che quello B.

Difficile commentare di fronte ad immagini del genere. E se lei si chiede, nella didascalia degli scatti di oggi, se è possibile desiderare qualcuno solo per il suo aspetto fisico, i like e i commenti ricevuti ci fanno supporre che, almeno nel suo caso, questo è verissimo.

