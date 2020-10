Un uomo di 51 anni è morto nella serata di ieri in provincia di Piacenza dopo essere stato travolto da un trattore con cui stava seminando in un terreno.

Dramma nel piacentino, dove un uomo ieri sera è deceduto in un incidente un uomo di 51 anni. La vittima, secondo le prime informazioni, si trovava sul suo trattore con il quale stava seminando su un terreno, sito in località Torzano, nel comune di Piozzano (Piacenza). Improvvisamente, in un punto abbastanza ripido del terreno, il trattore si è improvvisamente ribaltato travolgendo il 51enne. Accortosi di quanto accaduto, un vicino ha lanciato l’allarme contattando i soccorsi. Purtroppo, all’arrivo del personale medico del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Un uomo di 51 anni ha perso la vita nella serata di ieri, lunedì 19 ottobre, a Piozzano, in provincia di Piacenza. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione locale di PiacenzaSera, la vittima era impegnata in lavori di semina con il suo trattore in un terreno, in località Torzano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo, in un punto abbastanza scosceso del terreno, si è ribaltato su sé stesso travolgendo l’agricoltore. Accorgendosi del drammatico episodio, un vicino della vittima ha immediatamente contattato i soccorsi che si sono precipitati sul posto.

Purtroppo il personale medico del 118, arrivato a bordo di un’ambulanza, non ha potuto far nulla per il 51enne. I medici hanno potuto solo constatare il decesso della vittima, avvenuto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Oltre ai soccorsi, presso il terreno teatro della tragedia, sono arrivati anche i vigili del fuoco ed i carabinieri che si stanno occupando degli accertamenti per risalire alla dinamica esatta dell’incidente.

Quello consumatosi ieri sera è il secondo incidente simile in pochi giorni. Nel pomeriggio di martedì scorso, un uomo aveva perso la vita in provincia di Sondrio dopo essere precipitato con un trattore in un dirupo.

