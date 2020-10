Impensabile quello che ha fatto un prete su di un aereo. Accanto a lui viaggiava una donna e mentre quest’ultima dormiva è avvenuto l’incredibile.

Da non credere quello che è successo a bordo di un aereo in viaggio da Detroit a Las Vegas. Colpevole un prete, che ha urinato su una donna, sua vicina di sedile, mentre quest’ultima dormiva. La sventurata si chiama Alicia Beverly ed il suo risveglio è risultato alquanto maleodorante.

Lei ha sentito la schiena umida e quel che è peggio è che ha poi visto il prete che si trastullava con le sue parti intime del tutto scoperte. Alla vista di ciò, Alicia ha lanciato un urlo inorridita, attirando l’attenzione di un ufficiale di polizia che era tra gli altri passeggeri. L’uomo non era in servizio in quel momento. Per quanto riguarda il prete, una figura religiosa molto nota dalle sue parti in Carolina del Nord, questi ha fornito una dichiarazione a sua discolpa.

Prete urina sulla sua vicina di posto in aereo: “Colpa dei miei medicinali”

Il prelato sostiene di avere agito così sotto impulso di alcuni farmaci tranquillanti. “Non ero in me quando tutto questo è successo, risultavo del tutto incosciente. Come se fossi sonnanbulo”.

Ma l’FBI sembra intenzionato ad incriminarlo. Gli inquirenti del Federal Bureau Investigation hanno aperto una inchiesta al termine della quale verrà valutata la posizione del prete incontinente.

