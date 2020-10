Alcuni segni zodiacali si portano dietro un certo alone di mistero che li fa apparire a volte distaccati. In realtà dietro potrebbe nascondersi molto altro: scopriamo quali sono i segni più misteriosi

Ogni individuo porta con sé delle caratteristiche specifiche date dal proprio carattere, dalle circostanze, dalle esperienze vissute. Non essere aperti o particolarmente cristallini non significa necessariamente essere falsi, ma l’alone di mistero che circonda una persona può risultare difficile da interpretare. Alcuni segni zodiacali più di altri appartengono alla categoria di individui complicati, che non lasciano trasparire apertamente ogni emozione o pensiero. Scopriamo quali sono.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, quali sono i segni più veri e sinceri

I segni zodiacali più misteriosi

Tra i segni zodiacali più difficili da capire troviamo senza dubbio i Gemelli, un segno che non lascia trasparire sempre le proprie intenzioni. Sono i primi a voler instaurare un dialogo e a comunicare apertamente con qualcuno, ma nonostante questo non si evince totalmente il loro pensiero o meglio, le intenzioni che spesso accompagnano le loro azioni. Poi c’è il Cancro che si porta dietro un problema di fiducia nei confronti degli altri. Quindi, sebbene sia un segno molto socievole e disponibile, fa fatica ad aprirsi e anche quando lo fa cerca di mantenere una corazza di difesa. È particolarmente sensibile e per questo motivo spesso viene ferito. Questo non aiuta alla sua naturale predisposizione nei confronti degli altri ma anzi, lo rende ancora più vigile.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, chi risparmia di più? I segni delle donne e il loro rapporto con il denaro

Il segno del Capricorno è uno dei più forti e appassionati dello Zodiaco, anche piuttosto schietto non ha problemi a far prevalere la propria opinione. Si apre parecchio e riesce a stringere dei legami molto forti con le persone, ma nonostante questo c’è sempre qualcosa che lo limita e lo fa apparire a tratti distaccato dagli altri. Nonostante sia un segno piuttosto limpido, comprenderlo pienamente non è semplice.

Infine troviamo lo Scorpione che è senza dubbio il segno più misterioso di tutti. Ha difficoltà ad aprirsi e a fidarsi, tanto da rimanere sempre sulle spine. Decifrarlo è davvero complicato e solo pochissime persone potranno dire di essere riuscite a farlo. In realtà anche nei rapporti più stretti lo Scorpione lascerà sempre una parte della propria persona nascosta, che terrà solo ed esclusivamente per sé.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter