Rosalinda Celentano Bellucci e Asia Argento, un passato da svelare

Rosalinda Celentano confessa quello che è successo con la Bellucci e Asia Argento. La rivelazione è sconvolgente

Rosalinda Celentano in una delle sue ultime interviste ha rilasciato dichiarazioni sconvolgenti riguardo al suo passato e in particolare sulla sua vita privata. La donna oggi è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle ed è in coppia con la ballerina Tinna Hoffman. L’attrice ha affermato più volte di essere omosessuale, ma ciò che ha sconvolto il web e il pubblico sono state alcune rivelazioni sul rapporto con due donne dello spettacolo: Monica Bellucci e Asia Argento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Grande Fratello Vip, riassunto 20 ottobre: “Il crollo del leader”

Rosalinda Celentano, cosa ha svelato sulla Bellucci e Argento?

La Celentano ha affermato che con Monica Bellucci, nota attrice e modella, c’è sempre stata un’attrazione, soprattutto in gioventù. Nonostante ciò Rosalinda afferma di essersi sottratta e aver preferito fermarsi al bacio. Quindi più che definirla una relazione, parla di un rapporto speciale tenuto segreto e nascosto in tutti questi anni. A proposito di Asia Argento invece Rosalinda risponde in maniera diretta: “Con Asia limoniamo. Lei mi mette la lingua in bocca e la gente passa e ci guarda schifata – sottolinea – Si spaventa di queste cose perché ha paura dell’amore”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Alessia Marcuzzi e la FOTO del buongiorno, che splendore

L’esperienza a Ballando con le stelle

Per la figlia del molleggiato Ballando con le stelle rappresenta un momento di rinascita dopo periodi bui e sofferenti. Rosalinda gareggia con una donna e questo per lei scatena polemiche e critiche inutili.

Sempre durante l’intervista, la Celentano sottolinea come necessariamente si provi a mettere una targa e a dare una definizione a tutto, ma ribadisce ancora una volta che l’amore e l’arte non hanno sesso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter