Sanremo 2021, si vocifera di un rinvio: parla il presentatore Amadeus

Amadeus, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, parla del festival di Sanremo 2021, chiarendo le voci riguardo ad un possibile rinvio

In una recente intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, il popolare conduttore de “I Soliti Ignoti – Il ritorno” ha parlato della nuova edizione del festival di Sanremo. Amadeus, riconfermato alla conduzione insieme a Fiorello, ha fornito alcuni dettagli sulla gara, asserendo che non potrà affatto trattarsi di “un evento sottotono“.

E, in merito alle voci che anticipano un possibile rinvio da parte della Rai, il presentare decide di far chiarezza.

Rinvio del festival di Sanremo? Parla Amadeus

Amadeus, interrogato in merito alla nuova edizione della celebre gara musicale, afferma di essere già a lavoro, e di aver ricevuto moltissime proposte da parte dei Big.

“Sto cominciando a ascoltare i loro pezzi…” – rivela il conduttore alla giornalista, che successivamente gli domanda se c’è possibilità di un rinvio del festival.

Amadeus, tuttavia, sembrerebbe al momento escludere questa ipotesi, dichiarando che ad esser strettamente necessaria è l’organizzazione: “Il Festival non si può fare con un Teatro Ariston vuoto…La Rai deve organizzarsi per ospitare le persone in teatro, seguendo ovviamente un protocollo di sicurezza…“. Nessuna marcia indietro, dunque, sulla messa in onda del festival: ma sussistono dei dubbi in merito alla presenza degli spettatori.

“Non possiamo pensare a un Festival sottotono, dobbiamo lavorare tutti perché lo spettacolo di marzo sia degno di un Sanremo della rinascita…” ha proseguito il conduttore, rivelando la sua piena volontà di lavorare sodo, al fine di far sì che il prossimo festival sia la testimonianza di una vera e propria “rinascita”.

Tuttavia, il presentatore ha fatto presente che la situazione è alquanto instabile, e che le circostanze potrebbero produrre dei cambiamenti anche all’ultimo minuto: “Da qui a Marzo è lunga…” – ha dichiarato, con amarezza, Amadeus.

Non resta che aspettare, dunque, per avere la conferma della messa in onda del festival.

