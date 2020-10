Sara Croce manda in visibilio i suoi followers su Instagram: l’abbigliamento super aderente fa esplodere le sue forme, una vera dea

Una bellezza a dir poco stordente, che l’ha già resa famosissima ancorché molto giovane e che la renderà uno dei personaggi più celebri e chiacchierati dei prossimi anni. Parliamo di Sara Croce, classe 1998, che dopo il quarto posto a Miss Italia nel 2017 ha decisamente sfondato nel mondo dello spettacolo. In seguito ha infatti partecipato a Ciao Darwin come Madre Natura ed è stata, nella scorsa stagione televisiva, una delle ‘Bonas’ di Avanti un Altro. Difficile resistere al suo fascino, la bionda di Garlasco è davvero esplosiva. E dal punto di vista del gossip ha già parecchio da raccontare. Ha confessato di essere stata contattata sui social da Cristiano Ronaldo ma di averlo rifiutato. E in questi giorni è al centro delle cronache per le accuse rivoltegli dal suo ex fidanzato, il petroliere iraniano Hormoz Vasfi, già fidanzato in passato con Taylor Mega.

Sara Croce, curve sensuali e bollenti: il leggings attillato accende la fantasia e alza la temperatura