Shaila Gatta, nuovo reel con balzo felino, vulcanica sul bancone di Striscia – VIDEO

La velina Shaila Gatta stupisce ancora i fan con un nuovo reel che la ritrae mentre fa un balzo felino davvero coreografico. Esplosiva

Ogni sera i telespettatori di Striscia la Notizia su Canale 5 rimangono completamente senza parole davanti all’incredibile fascino della ballerina Shaila Gatta. La velina con i suoi movimentati balletti fa una vera e propria strage di cuori. Insieme a Mikaela Neaze Silva di 26 anni ha sostituito le altre die veline Ludovica Frasca e Irene Cioni che hanno lasciato il programma dopo 866 puntate.

Shaila Gatta lascia sempre tutti senza fiato, quando si tratta di mettere in mostra tutto il repertorio di forme mascoline ma sensualissime durante gli intervalli del tg satirico di Striscia La Notizia. Le sue performances sono davvero da far venire i brividi ai molti telespettatori da casa che ogni sera non attendono altro che ammirare in tutta la sua bellezza la bella Shaila e la compagna di lavoro Makaela.

Shaila Gatta, “Lo sport ad alto livello non ostacola assolutamente la femminilità”