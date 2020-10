Sondaggio politico: Lega ancora in calo, ma ancora in testa davanti al Pd

Un sondaggio politico effettuato dalla società Swg ha fatto emergere un nuovo leggero calo dei consensi per la Lega che rimane comunque in cima davanti al Partito Democratico.

Nuovo sondaggio della società di ricerche Swg per il Tg La7 che delinea il quadro elettorale se oggi ipoteticamente si andasse a votare a livello nazionale. La rilevazione ha fatto emergere un nuovo leggero calo della Lega che rimane comunque saldamente in testa nei consensi. Stabile il Partito Democratico, mentre risultano in calo, con variazioni identiche Fratelli d’Italia ed il Movimento 5 Stelle. Tra i partiti minori si registra un netto balzo avanti di Italia Viva con il segno positivo più alto tra i vari schieramenti.

Sondaggio politico Swg: Lega in calo, ma ancora in testa davanti al Partito Democratico

In un momento di particolare crisi per il nostro Paese per via dell’emergenza coronavirus, la società di ricerche Swg ha analizzato, attraverso un nuovo sondaggio, l’intenzione di voto della popolazione. Stando alla rilevazione per il Tg di La7 di Enrico Mentana, la Lega ha fatto segnare un nuovo segno negativo passando dal 24,4 al 24,3% (-0,1%) rimanendo comunque saldamente in testa davanti al Partito Democratico che rimane stabile al 20,5%. Dietro i due schieramenti ci sono Fratelli d’Italia ed il Movimento 5 Stelle che perdono entrambi lo 0,3 rispetto alla scorsa settimana, attestandosi rispettivamente al 15,7 ed al 15,2%.

Guadagna fiducia, invece, il partito di Silvio Berlusconi Forza Italia che sale dal 5,9 al 6,1% guadagnando lo 0,2%, così come La Sinistra Articolo Uno che si attesta al 3,7%. Secondo il sondaggio, anche Italia Viva di Matteo Renzi sale nettamente guadagnando lo 0,4% che le consente di scavalcare Azione passando al 3,4%. Il partito di Carlo Calenda, che ha pochi giorni fa ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Roma difatti, nonostante il +0,1% rimane al 3,2%.

In calo gli ultimi tre partiti che chiudono la rilevazione. +Europa passa dal 2,3 dello scorso lunedì al 2,1%, i Verdi all’1,7 (-0,1%) e all’1,1% Cambiamo di Giovanni Toti che perde lo 0,3%.

Infine, secondo l’analisi, le altre liste raccolgono complessivamente il 3%, ossia lo 0,4% in più rispetto alla settimana scorsa.

M.S.