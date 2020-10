Tommaso Zorzi in crisi per Francesco Oppini: “Non so cosa pensare”. Stanotte l’influencer si è confidato con le sue compagne di viaggio al Grande Fratello Vip

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono sicuramente una delle coppie più amate di questo Grande Fratello Vip. Dopo le incomprensioni degli ultimi tempi i due si sono davvero trovati, tra di loro c’è e continua ad esserci soltanto un grande problema: Francesco è amico del gruppo che detesta Tommaso nella casa. Il pensiero che lui possa passare la serata con persone che parlano male di lui tutto il tempo, non lo fa dormire sonni tranquilli. Vorrebbe che si schierasse e prendesse posizione. Ieri in puntata in un certo senso lo ha fatto, ha scelto lui, ma il momento in cui Francesco ha nominato Maria Teresa ha rovinato tutto. E dopo la puntata glielo ha fatto notare.

Tommaso Zorzi si confida nella notte al Grande Fratello Vip: “Francesco è meglio di così”

Mentre cucinavano, Tommaso gli ha detto di essersi rotto delle sue nomination e Francesco si è giustificato dicendogli che Maria Teresa è la persona a cui è meno legato nella casa, e che non lo fa per seguire la scia del gruppo. Dopo, in camera, Tommaso si è confidato con Maria Teresa e con Stefania Orlando. “Non so cosa pensare di Francesco, forse pretendo troppo dal nostro rapporto. Quando nomina Maria Teresa ci rimango male, e non perché lei è mia amica, ma perché Franci è meglio di così”. Nella casa, il gruppo comincia a vedere che Francesco si sta staccando sempre più da loro e si fa ogni giorno più vicino a Zorzi.

Riuscirà Tommaso a far aprire gli occhi a Francesco? Ieri Adua è arrivato addirittura a nominarlo soltanto perché aveva scelto lui.