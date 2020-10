Tommaso Zorzi crolla, Francesco Oppini gli sta vicino: “Non piangere”. Oggi l’influencer si è confidato con il suo amico per una cosa che lo ha fatto davvero stare male

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono due dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane hanno instaurato un rapporto meraviglioso: era cominciato come uno scherzo, come una cosa leggera e divertente, ma poi hanno trovato sempre più affinità. Si sono stati vicini inaspettatamente e in momenti difficili, finendo per diventare sempre più intimi e sempre più vicini. Dopo diversi screzi che li hanno portati a scontrarsi, a discutere e poi chiarire, sono diventati davvero inseparabili. Ieri Francesco si è schierato per la prima volta contro il gruppo della casa scegliendo lui e oggi non lo ha mollato un attimo quando è stato male.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi crolla nella casa del Grande Fratello Vip: la vicinanza di Francesco Oppini

Tommaso infatti ha cucinato le lasagne perché gli ricordavano sua nonna, ma dopo averle cucinate è scoppiato a piangere perché ha sentito la sua mancanza. Non ha voluto mangiarle, Francesco è andato da lui e lo ha abbracciato, si è rifiutato di mangiare le lasagne e piuttosto gli ha fatto compagnia con un’insalata. “Non piangere perché se n’è andata, piangi perché c’è stata” gli ha detto, abbracciandolo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Quando Tommaso è andato a letto per riposarsi, Francesco lo ha raggiunto e si è steso accanto a lui. Per la prima volta l’influencer non lo ha mandato via, dicendogli di voler stare da solo, ma ha accettato la sua vicinanza e gli ha chiesto aiuto. Hanno dormito insieme e, quando si sono svegliati, hanno trascorso il resto del pomeriggio insieme. Sono finiti i dubbi del ragazzo sull’amico? Sembra proprio di sì.