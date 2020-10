Grande Fratello Vip, Tommaso si scaglia contro il gruppo: fuori onda pazzesco. Ieri sera l’influencer si è arrabbiato per le nomination di massa che sono state fatte a Maria Teresa

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip, perché dice sempre la sua e non ha paura di quello che pensa la gente. E soprattutto, di mettersi contro i vari gruppetti che si sono creati nella casa. Uno in particolare: il gruppo dei ragazzi che dorme nella stanza arancione. Sono tutti molto uniti e, per due volte di seguito, hanno fatto tutti la stessa nomination. Tommaso non è riuscito a stare zitto quando per la seconda puntata di seguito ha visto adottare lo stesso comportamento dal gruppo e si è arrabbiato, accusandoli di essersi messi d’accordo.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi contro la stanza arancione: “Vi mettete d’accordo”

Durante la pubblicità del programma si è arrabbiato con il gruppo, alzandosi in piedi e attaccandoli. “Vi mettete d’accordo. La nominate e date come nomination che non parlate molto, ma la verità è che non fate nulla per andare d’accordo per lei perché vi serve un nome da nominare in puntata che non sia il vostro. Mi dispiace ma è così. Però sono sei volte che la nominate e sei volte che non esce, lo posso dire? Lo dico”.

Il gruppo si è difeso dicendo di non aver trovato nessun accordo, ma che la nomination di massa sia stata soltanto un caso. Maria Teresa ha ringraziato Tommaso per averla difesa e poi le acque sembrano essersi calmate, anche se dopo la puntata Tommaso ha discusso con Francesco per lo stesso e medesimo motivo.