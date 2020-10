Uno dei più importanti giornalisti ha una figlia, vi sveliamo chi sono – FOTO

E’ un volto famossisimo della Mediaset e più propriamente del TG5, nonchè figlia di uno dei più noti giornalisti sportivi

Sono ormai tanti anni che la figlia di uno dei giornalisti più noti dell’era sportiva spopola in tv e più precisamente quando va in onda il TG5 della Mediaset.

La loro vita è celebre per aver riservato un posto tra i professionisti dei racconti di cronaca, oltre che per aver riconosciuto il papà come uno dei più grandi interpreti tecnici del calcio. Le sue dirette a 90° Minuto, per gli highlights delle sfide domenicali della Serie A erano diventate una costante per tutti gli appassionati.

Eppure il suo curriculum ricco di opportunità recita in primo luogo una Laurea in Economia e Statistica, perfezionata con un impiego a tempo determinato nel reparto Marketing epubblicità della Fiat. Il giornalista in questione è divenuto famoso agli appassionati sportivi con le sue inedite telecronache nel canottaggio.

Proprio in questo ambito aveva avuto un precedente, ottenendo anche una medaglia di bronzo nel 1968, mentre un anno prima si era aggiudicato il titolo di campione nel doppio confronto con Spingardi, al termine del torneo nazionale.

L’identità della persona non può che corrispondere al nome del famosissimo “bisteccone” sportivo, con il nome di battesimo di Giampiero Galeazzi

La famiglia del noto giornalista sportivo