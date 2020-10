Vaccino Covid , Giuseppe Conte annuncia una data . I dettagli

Vaccino Covid. Mentre in tutta Europa si registra un’ impennata di nuovi contagiati, il premier Giuseppe Conte annuncia l’uscita del vaccino

L‘Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme per l’impennata straordinaria di nuovi contagi che si stanno registrando negli ultimi giorni. E’ allarme in Europa ma la situazione è risulta parimenti grave anche in America Latina e negli Stati Uniti.

Gli esperti mondiali di virologia sono concordi nel dire che ci troviamo ancora in una fase assolutamente acuta e che abbassare la guardia potrebbe essere la rovina. La crescita dei numeri è imputabile alla sbagliata gestione della quarantena. Le persone entrate in contatto con un positivo non sarebbero state isolate per un sufficiente periodo di tempo, questo almeno è quanto denuncia l’OMS.

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, sottolinea come la criticità sia in aumento nella Regione Lombardia. L’ipotesi di un coprifuoco esteso su tutto il territorio che parta dalle 23 di sera fino alle 5 del mattino, è sempre più vivida. Sindaci, esponenti di maggioranza e opposizione e il governatore Attilio Fontana si trovano concordi nel voler applicare la misura restrittiva.

Nel frattempo, il premier Giuseppe Conte ha dichiarato che il vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca è alle ultime fasi di sperimentazione, le prime dosi potrebbero essere disponibili già a dicembre. Lo ha detto parlando della pandemia da Coronavirus a Bruno Vespa per il libro “Perché l’Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del Covid)”.

