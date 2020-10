Vite al Limite. Tiffany Barker, 305 kg. Non può essere lei

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Tiffany Barker

Tiffany Barker ha 28 anni quando la incontriamo per la prima volta; è la protagonista della nona puntata della settima stagione del popolare programma tv Vite al Limite, in onda su Real Time. La ragazza è originaria di Marysville, nello Stato di Washington, e ha deciso di chiedere aiuto al dr. Nowzaradan perché è arrivata a 305 kg di peso.

Non solo ha dovuto affrontare nella sua esistenza il problema dell’obesità, ma anche quello legato ad una grave depressione per via dell’ isolamento indotto dalla sua mole. Era entrata in un circolo vizioso: “Sono confinata nel mio appartamento tutto il giorno, tuttavia mangiare è l’unica cosa che posso fare per trascorrere il tempo. Il cibo allevia il mio stress” – aveva detto di fronte alle telecamere.

Figlia di due genitori che le prestavano poca attenzione, è stata costretta a crescere troppo in fretta, a provvedere fin da piccola ai suoi bisogni primari, a preparare da mangiare per sé. Aveva fatto della cucina la sua passione ma è stata anche il suo più grande calvario.

E’ diventata una modella curvy su internet, così facendo ha conosciuto il fidanzato, Aaron Coronado. Grazie anche al suo sostegno, la ragazza ha deciso di andare alla volta di Houston, Texas, e farsi assistere dal chirurgo bariatrico Nowzaradan.

Dopo una rigida dieta ricca di proteine e scarsa di grassi e carboidrati, ha avuto un ulteriore aiuto con l’operazione di bypass gastrico. Alla fine dell’anno in cui è stata seguita dalle telecamere di Vite al Limite è arrivata al peso di 188 kg, perdendone 117 in totale.

Molto attiva sui social, possimo vedere che il suo percorso di salute non si è arrestato. Ha continuato a dimagrire e adesso è in splendida forma. Aaron è ancora insieme a lei e stanno meditando di sposarsi e metter su famiglia.

