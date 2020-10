Precedenti, formazioni e info tv streaming del match di Europa League Young Boys-Roma, in programma giovedì 22 ottobre, ore 18.55

La Roma si prepara all’esordio in Europa League. Dopo il secondo successo di fila in campionato, giallorossi che affronteranno lo Young Boys nel primo impegno del girone A. La squadra di Fonseca è la grande favorita di un raggruppamento che include anche Cska Sofia e Cluj, l’obiettivo è provare a mettere subito in discesa la qualificazione per chiudere i giochi quanto prima. Dunque, Dzeko e compagni scenderanno in campo cercando i tre punti in una trasferta da non sottovalutare ma che per tasso tecnico dell’avversario appare alla portata.

Young Boys-Roma: dove vedere la sfida in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in esclusiva giovedì 22 ottobre alle ore 18.55 su Sky Sport Arena (canale 204) e sarà possibile vederla in streaming con l’applicazione Sky Go disponibile su pc, smartphone e tablet.

Young Boys-Roma: le probabili formazioni

Roma che dovrebbe dare vita a un certo turnover in vista dell’importante impegno di campionato contro il Milan di lunedì prossimo. Molti cambi rispetto alla gara col Benevento. In porta tornerà Pau Lopez, difesa dove dal primo minuto troveranno spazio Bruno Peres e Kumbulla. A centrocampo, maglia da titolare per Cristante e Villar. Sulla trequarti, Carles Perez lanciato dall’inizio insieme a Pellegrini e Mkhitaryan. Davanti, turno di riposo per Dzeko, con il debutto da titolare di Mayoral.

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lefort, Garcia; Fassnacht, Lustenberger, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Kumbulla, Ibanez, Spinazzola; Cristante, Villar; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Young Boys-Roma: l’arbitro

L’arbitro designato per la sfida sarà lo spagnolo Del Cerro Grande. Ad assistere il direttore di gara i guardalinee Juste e Alonso Fernandez, quarto uomo Sanchez.

Young Boys-Roma, i precedenti

Non ci sono precedenti tra le due squadre in Europa. La Roma affronta per la dodicesima volta una compagine svizzera in Europa, con un bilancio di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima avversaria elvetica è stata il Basilea nella fase a gironi della Champions League 2010/2011: successo del Basilea a Roma per 3-1, riscatto giallorosso con vittoria 3-2 in Svizzera. Lo Young Boys affronta invece una squadra italiana per la settima volta e ha un bilancio a sua volta con le squadre nostrane: 4 vittorie e due sconfitte. Soprattutto, in casa ha sempre battuto le italiane: tre successi con Udinese, Napoli e Juventus.

