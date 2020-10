ACCADDE OGGI. I FATTI PIÙ IMPORTANTI NELLA STORIA ACCADUTI IL 21 OTTOBRE

Accadde oggi. Il 21 ottobre è il è il 294º giorno del calendario, quest’anno 295° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 21 ottobre si festeggia la martire Sant’Orsola, Santa Letizia, venerata in Spagna e San Bertoldo di Parma. Si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria, sensibilizzando sull’importanza del diritto all’informazione e all’accessibilità a tecniche chirurgiche sofisticate per recuperare le forme dopo un’asportazione.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1805 – Battaglia di Trafalgar durante le guerre napoleoniche. L’ ammiraglio Horatio Nelson della flotta britannica sconfigge i francesi al largo della città spagnola di Cadice. Nelson muore lo stesso giorno, ucciso da un tiratore avversario che gli sparò a distanza.

1879 – Thomas Edison realizza la prima lampadina funzionante. Rimane accesa per 13 ore e mezza prima di bruciarsi.

1943 – Nasce Catherine Deneuve.

1945 – Le donne votano per la prima volta in Francia.

1956 – Nasce l’attrice Carrie Fisher, la principessa Leia di Star Wars.

1967 – 100.000 manifestanti si radunano a Washington per una marcia pacifica al Lincoln Memorial contro la guerra in Vietnam.

1981 – Nasce il rugbista Martin Castrogiovanni.

1984 – Muore il regista francese François Truffaut .

1994 – La Corea del Nord e gli Stati Uniti d’America siglano un accordo che obbliga il paese asiatico a fermare il suo programma di armamento nucleare.

1998 – Nasce il primo governo D’Alema in Italia.

2001 – Presentato il primo iPod.

2010 – La Birmania diventa la Repubblica dell’Unione di Myanmar.

2011 – Il velocista Oscar Pistorius è riconosciuto colpevole dell’ omicidio della sua fidanzata ( reo confesso, le aveva sparato pensando che fosse un intruso ).

