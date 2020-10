Alessia Marcuzzi senza freni, balla e si scopre tutta: difficile resistere – FOTO

Alessia Marcuzzi, la bellissima conduttrice è carica per una nuova puntata de “Le Iene”. Outfit aggressivo, si scatena e nel ballare si vede tutto, non lascia spazio all’immaginazione.

Tacco 12 a spillo, scarpa nera sexy con bracciale alla caviglia. Alessia Marcuzzi, la bellissima conduttrice Mediaset posta una foto dove appare scatenata e molto sexy: all’interno dello studio de “Le Iene”. Ogni elemento che compone il suo outfit è davvero un tocco di sensualità: abito a portafoglio giallo in tessuto jacquard che cede e si apre, lasciando intravedere la lingerie basic di colore nero che manda in delirio i followers. Con un microfono in mano, la conduttrice è più scatenata che mai, una spontaneità che la rende veramente una delizia per chi la guarda.

Alessia Marcuzzi, icona di stile e seduzione

Il profilo ufficiale Instagram della Marcuzzi è davvero una fonte di ispirazione: soprattutto per chi ama seguire le tendenze, tra le foto della bellissima conduttrice è possibile scorgere le mode del momento. Outfit sempre diversi ed interessanti, da mise serali a quelli più sportivi. Non solo abbigliamento, la Marcuzzi offre consigli di bellezza. Make-up e skincare sono i segreti di bellezza della Marcuzzi che la rendono magnifica, ogni più di ieri.

Attimi di tensione settimana scorsa per la Marcuzzi, quando dichiarò di essere “leggermente positiva” al Covid; in realtà ha spiegato su Instagram il perché di questa affermazione per far chiarezza sulla sua presunta positività al virus. Vi spiego meglio perché ho detto “leggermente positivo” in collegamento alle iene visto che in molti me lo avete chiesto. Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test.