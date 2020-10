Alessia Prete, scatto al sole senza senza veli: una “sudata” piacevole – FOTO

Sexy ed esplosiva la bellissima web influencer, Alessia Prete, seduta al sole con alcuni particolari senza veli: stupenda

Rinvigorita da un’ondata di purezza e fascino incantevole, la splendida Alessia Prete, ex concorrente del Grande Fratello 15 sempre molto attiva sui social network.

La sua “campagna” di notorietà non ha mai conosciuto freni e continua a deliziare un pubblico, ormai estasiato da ogni movimento sexy del personaggio in questione. Alessia si è sempre contraddistinta, durante la sua carriera con un sorriso smagliante, anche quando tutto non andava per il verso giusto.

Da un pò di tempo a questa parte condivide la sua quotidianità con una nuova “fiamma” amorosa, un uomo tutto muscoli e romanticismi. Si tratta di Davide Campanella, imprenditore di origini genovesi che fa del suo fisico scolpito, la sua arma vincente sia da un punto di vista professionale che personale.

Dopo un periodo di turbolenza con l’ex sembra proprio che Alessia abbia ritrovato finalmente il “picco” di una felicità che è parte di sè. Tra le stories di Instagram si possono notare tanti dettagli della loro fantastica complicità sentimentale

Alessia Prete, stratosferica su Instagram: i fan “gongolano”

