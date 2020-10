Allerta alimentare: ritiro di prodotti con pesticidi usati per la panificazione

Nuova allerta alimentare del Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF): un prodotto utilizzato per la panificazione è contaminato da pesticidi

Nuova allerta alimentare per tutti i consumatori. La segnalazione arriva dal Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (RASFF). Si tratta di un prodotto da forno proveniente dall’estero e utilizzato in Italia. Il prodotto ha dato segnali di presenza di pesticidi e così il Rasff ha provveduto alla segnalazione. Il codice della notifica del Rasff che comunica la presenza di pesticidi nel prodotto utilizzato in Italia per la panificazione è 2020.439. Il prodotto risulta contaminato e il controllo è stato fatto dalla stessa azienda produttiva la quale ha poi segnalato all’ente che si occupa a sua volta delle segnalazioni al Ministero della Salute. Il livello di allerta alimentare è inquadrato nel livello “alto rischio”.

Allerta alimentare per i consumatori

Per quanto riguarda il prodotto specifico oggetto dell’allerta alimentare, si tratta precisamente di semi di sesamo usati in varie produzioni da forno e nella panificazione. Per quanto concerne la categoria a cui appartengono questi prodotti, si tratta di quella etichettata come “cereali e prodotti da forno”. Il prodotto proviene dalla Francia e viene distribuito per l’utilizzo da forno in due paesi: Italia e Malta. Il pesticida specifico rilevato è l’ossido di etilene, pericoloso per la salute dell’uomo. Per questo motivo si è resa necessaria l’allerta alimentare da parte dell’ente del Ministero della Salute.

L’ossido di etilene è un pesticida che viene usato nel campo alimentare perché riesce a combattere batteri, muffe, insetti e funghi. Inoltre riesce a sterilizzare e pastorizzare i prodotti termolabili. Tuttavia, se ingerito in determinate quantità risulta pericoloso perchè cancerogeno.

