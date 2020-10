Ana Mena, sorriso incantevole e gambe al vento: che meraviglia – FOTO

La splendida cantante spagnola Ana Mena esprime tutta la sua felicità in uno scatto su Instagram, radiosa e sensuale come non mai

Sin da giovanissima, diventata una celebrità nel campo della musica nel suo paese, la Spagna. Da qualche anno, celebre anche in Italia, per diverse collaborazioni estive con cantanti rap, con un timbro vocale diventato ormai già inconfondibile. Parliamo di Ana Mena, cantante iberica classe 1997, che quest’estate, una volta di più, ha risuonato costantemente nelle nostre radio. Il singolo ‘A un passo dalla luna’ con Rocco Hunt è stato un grandissimo successo, dopo i due singoli delle estati precedenti con Fred De Palma, che ha fatto sì che diventasse un personaggio ancora più seguito sui social e principalmente su Instagram.

Ana Mena non contiene la sua gioia, fan in delirio per il suo scatto

Una voce incantevole, ma non solo quella. Già nei video musicali di cui era stata protagonista si era intuito come si trattasse di una bellissima ragazza, sul suo profilo social non mancano inoltre scatti dove questa impressione si conferma. Fascino e freschezza giovanile non le mancano e gli 800mila followers che ormai la seguono sono il giusto tributo. Un traguardo, quest’ultimo, che Ana ha appena festeggiato con uno scatto irresistibile. Solare e gioviale come sempre, regala un sorriso in cui è davvero facile perdersi, ma non soltanto quello.

Al centro della Gran Via di Madrid, una risata contagiosa attira l’attenzione. Capelli al vento, giacca rosso fuoco, gambe in bella vista a fuoriuscire da un pantaloncino. In una parola, semplicemente irresistibile. Un personaggio sempre più noto e chissà che di questo passo non la ascolteremo soltanto in estate, ma anche nel resto dell’anno.

