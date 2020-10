Aurora Ramazzotti mostra le sue “palle d’amore”. Che spettacolo – Foto

Aurora Ramazzotti cambia look e mostra ai suoi fan l’amore della sua vita, questa volta non si tratta di Goffredo…chi sarà? Scopriamolo

Abbiamo sentito molto parlare della bellissima Aurora Ramazzotti, soprattutto in questo ultimo periodo sia per la sua campagna di bellezza che per la sua amicizia con Tommaso Zorzi, ora concorrente della casa del Grande Fratello. La giovane si sta creando una propria identità che va oltre la fama dei suoi genitori, Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. La sua immagine sta pian piano prendendo forma e la ragazza ha molto talento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Oggi è una delle donne più amate nel mondo dello spettacolo: l’avete riconosciuta?

Aurora Ramazzotti e i suoi due amori, chi sono?