Benedetta Rossi, il prima e il dopo commuove il web – FOTO

Benedetta Rossi pubblica due foto che la mostrano a differenza di tempo, alcuni dettagli sono uguali, altri decisamente diversi

Benedetta Rossi è amatissima dal suo pubblico che la segue in tutto e per tutto. Non solo con le sue ricette, sempre apprezzatissime e sperimentate dagli utenti del web ma anche per la sua vita fuori dai fornelli.

La sua casa, la sua vita privata, con il compagno Marco e il suo nuovo fedele amico, Cloud. Benedetta lo ha preso in adozione dopo che il suo dolce Nuvola l’ha abbandonata. Lei gli ha dedicato un dolcissimo e lungo post sui social e a valanga sono statti i messaggi di vicinanza da parte del suo pubblico.

Ora Cloud riempie le sue giornate in campagna e sta crescendo sempre di più. Ormai non è più un cucciolo ma è diventato un bel cagnolone e Benedetta condivide anche le prodezze del suo amico a quattro zampe. E lui è anche il protagonista di alcune foto che la food blogger ha pubblicato che hanno commosso il web.

Benedetta Rossi, le foto sul divano di ieri e di oggi

Cloud è uno dei protagonisti di questo match di foto che Benedetta Rossi ha postato su Instagram conquistando ancora di più il cuore dei suoi fans. Bon ha scritto nulla a corredo del post ma l’effetto è davvero commovente. Un prima e dopo eccezionale che parla di vita quotidiana vissuta.

Benedetta è sdraiata sul divano di casa sua con addosso una copertina rosa a cuori e affianco a lei c’è il suo cane. Col passare del tempo tutto uguale, stesso divano, stessa posizione e stessa coperta per la fondatrice di Fatto in Casa da Benedetta tranne una cosa. In una foto, quella di oggi c’è Cloud e in quella più vecchia c’è Nuvola.

Un accostamento che mostra come la vita cambia mentre alcune situazioni continuano a ripetersi in maniera ciclica e quasi schematica. Successone per gli scatti di Benedetta che hanno collezionato oltre 250 mila like e tantissimi commenti di commozione.

