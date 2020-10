Cachi, come consumarli a tavola. Ricette golose da replicare a casa

I cachi sono una golosità offerta dalla natura, frutto delizioso tipico del periodo autunnale. Vediamo alcune ricette per assaporarli al meglio

I cachi, conosciuti anche come kaki o loti ma indicati anche col nome Mela d’Oriente, sono uno dei doni più graditi di questa stagione autunnale che è piovuta grigia e cupa dopo il sole dell’estate.

Si tratta di frutti zuccherini molto energizzanti grazie al potassio e quindi ottimi per chi fa sport o soffre di crampi o stress. Come abbiamo già visto in un precedente articolo, sono consigliati anche per le loro proprietà lassative e quindi regolatori intestinali, sono diuretici e depurativi visto che sono formati da circa l’80% di acqua utile per l’eliminazione dei liquidi in eccesso. I cachi hanno inoltre proprietà epatoprotettive, proteggono cioè il fegato dalle tossine in eccesso.

I cachi sono un meraviglioso dono della stagione autunnale. Dolcissimi come quasi nessun altro frutto in natura, si possono consumare al naturale, oppure come protagonisti di ricette di dessert golosi che saranno apprezzati da tutti. Che siano utilizzati per una mousse o per una torta, i cachi rivelano il loro gusto particolare in ogni ricetta, anche la più semplice. Ma scopriamone alcune da poter replicare con facilità a casa.

LEGGI ANCHE -> Carni bianche: usi in cucina e metodi di cottura

Come utilizzare i cachi in cucina, due ricette veloci