Covid-19, neonata positiva abbandonata in ospedale

Neonata abbandonata in ospedale dalla madre. E’ accaduto a Palermo, all’ospedale dei Bambini. La sorpresa ulteriore poi, è arrivata dopo l’esame del tampone. La piccola risulta positiva al Covid-19. La madre al momento risulta irreperibile. La neonata è stata abbandonata al pronto soccorso. Ha sei mesi. Era arrivata per fare il tampone ma la madre è stata allontanata secondo protocollo sanitario. Quando ha avuto poi l’esito della piccola di origini straniere, ma nata in Italia, la madre non si è fatta vedere ed è al momento irreperibile. “Il personale medico ha tentato per giorni di contattare la madre – ha dichiarato a La Repubblica la dottoressa Marilù Furnari, della direzione sanitaria del Di Cristina –, ma non siamo riusciti a raggiungerla. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell’ordine del possibile abbandono della piccola”.

Covid, abbandonata dalla madre a Palermo

Ora le forze dell’ordine stanno indagando partendo dalle telecamere del sistema di videosorveglianza per individuare la madre. Intanto la procura della Repubblica per i minorenni di Palermo, alla cui guida c’è il procuratore facente funzione Massimo Russo, si è già attivata con il Tribunale dei minori; nel momento in cui si dichiarerà lo stato di abbandono si può attivare quanto prima la procedura prevista per adottare la piccola. Non si sa se è stato il Covid a spingere la madre ad abbandonarla. Intanto la situazione si fa critica nelle grandi città italiane. In particolar modo, sono Napoli e Milano a vedere crescere rapidamente i contagi.

Il referente italiano dell’Oms Ricciardi ha manifestato preoccupazione: “Milano, Napoli, probabilmente Roma sono già fuori controllo sul piano del contenimento dell’epidemia, cioè test e tracciamento. Quando non riesci a contenere devi mitigare, ossia devi bloccare la mobilità”. Momento delicato, quindi, per il paese.

