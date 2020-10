Una ragazza di 21 anni è deceduta in seguito ad un incidente stradale consumatosi nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale 85, in provincia di Cremona.

Non ce l’ha fatta, la ragazza di 21 anni ricoverata in ospedale a Cremona dopo un incidente stradale. La giovane, stando alle prime informazioni, si trovava in auto con il fidanzato lungo la provinciale 85, quando improvvisamente il veicolo avrebbe centrato un cinghiale finendo fuori strada, nel tratto compreso tra Torricella del Pizzo e Scandolara Ravara. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure ai due giovani e li hanno trasportati in ospedale, dove poche ore dopo è deceduta la 21enne. Solo lievi ferite per il fidanzato della ragazza. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri che questa mattina hanno rinvenuto la carcassa dell’animale nel punto dove sarebbe avvenuto l’impatto.

Una ragazza è deceduta nella serata di ieri, martedì 20 ottobre, in seguito ad un incidente stradale consumatosi lungo la provinciale 85 nel tratto compreso tra Torricella del Pizzo verso Scandolara Ravara, in provincia di Cremona. La vittima è Lucrezia Minnilli, 21enne residente a San Daniele Po. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riporta Il Corriere della Sera, la giovane viaggiava in auto, una Toyota Yaris, insieme al fidanzato, un 24enne, quando improvvisamente il veicolo è uscito di strada finendo in un campo adiacente alla carreggiata ribaltandosi. A causare l’uscita dalla carreggiata sarebbe stato l’impatto con un cinghiale che avrebbe attraversato la strada d’improvviso.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso 24enne che, uscito dall’abitacolo, ha fermato alcuni automobilisti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, in pochi minuti, i vigli del fuoco ed i soccorsi del 118. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla 21enne e l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Cremona, dove è deceduta qualche ora dopo, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. Anche il fidanzato della vittima, ferito lievemente, è stato portato in ospedale.

Giunti sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i primi accertamenti sull’incidente. Nella mattinata di oggi, come riporta Il Corriere, è stata ritrovata vicino al luogo dell’impatto, la carcassa dell’animale che ha confermato la prima ipotesi secondo la quale l’uscita di strada era stata provocata da uno scontro con un cinghiale.

Anche il 24enne aveva raccontato ai soccorritori di un impatto con un animale prima che la vettura sulla quale viaggiava con Lucrezia finisse nel campo.

