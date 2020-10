Dayane Mello, Stefano Sala rompe il silenzio: “Non sa fare la mamma”. Nella casa del Grande Fratello Vip ci sono stati entrambi, e ora che c’è Dayane, Stefano sta raccontando un po’ di cose

Stefano Sala è stato un concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa ha raccontato spesso di Dayane Mello, la madre della sua Sofia, nata dalla loro relazione. Durante la finale, Dayane gli portò anche la bambina e i due dimostrarono di essere rimasti in buoni rapporti. Poi cos’è successo? Lui si è sposato con Dasha Dereviankina, con cui ha avuto Damian. “Ci siamo incontrati sette anni fa e dopo due settimane dal nostro primo incontro lei è rimasta incinta. Un fulmine a ciel sereno” ha raccontato. “Non abbiamo mai avuto il dubbio di dire non teniamolo, mai”.

Stefano Sala e Dayane Mello in guerra: “C’è una bambina di mezzo, non funziona così”

La crisi è cominciata immediatamente. “C’era una grande passione ma non c’era mai stato amore. Io sono rimasto abbastanza traumatizzato da questa storia” ha raccontato a Chi. “Ora abbiamo l’affido congiunto di Sofia, ma la bimba vive a casa mia, cresce con me e io mi occupo delle sue spese e dei suoi alimenti, questo sia ben chiaro” ha rivelato. “C’è di mezzo una bambina, sta sbagliando e quando uscirà dovremo discutere molto bene e seriamente di alcune cose poco gradite sia a me che alla mia famiglia”.

“Mia figlia fa la prima elementare torna a casa e mi racconta che i suoi compagni le dicono: “Ma hai visto tua madre cosa ha detto, cosa ha fatto?”. Mi creda, questa situazione mi fa piangere, soprattutto perché ha detto una serie di falsità”.