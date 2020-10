Elena Morali, rock e aggressiva in tubino rosa. L’effetto wow è assicurato – FOTO

Elena Morali favolosa: l’ex pupa del programma di Enrico Papi esibisce un look punk con tubino attillato rosa e anfibi militari. Esplosiva

Visualizza questo post su Instagram Il Colosseo di notte è sempre molto emozionante !!! 🏛😍 Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 12 Ott 2020 alle ore 11:20 PDT

La bellissima showgirl Elena Morali continua a mostrare le sue curve paradisiache con estrema sicurezza. La web influencer ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta 1,1 milioni di follower. La nativa di Bergamo è in splendida forma e i suoi scatti in rete sono davvero fenomenali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini abbassa i calzoni e mostra intimo. Slip o perizoma? VIDEO

Come sappiamo viene lanciata da Enrico Papi all’interno del programma “La pupa e il secchione”, successivamente partecipa al reality show “L’isola dei famosi” e l’effetto trampolino è assicurato per lei.

L’abbiamo lasciata solo qualche giorno fa slanciata e dinamica su TikTok: la splendida showgirl apre le gambe ed infiamma i social con un video pubblicato solo due giorni fa ma che continua a far parlare. Nel video condiviso l’ex pupa effettua un cambio d’abito sensualissimo e nel balletto finale aprendo le gambe s’intravede anche l’intimo (per fortuna) indossato. I follower impazziscono vedendola ed esprimono il loro apprezzamento con più di 3mila like in meno di un’ora.

Anfibi e tubino rosa, unna carica di sensualità