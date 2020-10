Elisa Isoardi, un giorno non facile con il sorriso e la persona amata a fianco – FOTO

View this post on Instagram

Sapete che ormai siamo una famiglia e vi dico sempre tutto… Oggi per me non è stata una giornata facile, sono dovuta rimanere tutto il giorno a riposo perché purtroppo la situazione della mia caviglia non è delle migliori… aspettando l’arrivo di mamma @irmaserale a Roma, accanto a me zia Gabriella, una roccia che con la sua tempra e la sua forza mi ha coccolato e ridato il sorriso. Qua non si molla, mai! ♥️💪🏻 #ziagabry #ballandoconlestelle @ballandoconlestelle @milly_carlucci @todaroraimondo