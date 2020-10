Elisabetta Gregoraci, la frase choc a Dayane: proteste sui social – VIDEO

Elisabetta Gregoraci, la frase choc a Dayane: proteste sui social. L’ex di Briatore parlando di nomination ha detto qualcosa alla Mello che ha fatto molto arrabbiare i telespettatori

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico è molto diviso su di lei: c’è chi la ama perché crede nella sua buona fede e crede che possa davvero nascere una storia con Pierpaolo Pretelli, e chi invece crede che lo stia prendendo in giro perché non ha mai preso posizione e da fuori da l’impressione di usarlo un po’ per continuare ad andare avanti in questo percorso. Continua a dire di essere una persona semplice ma a molti non sembra così, e il video che sta circolando in rete nelle ultime ore ha fatto davvero infuriare tanto i telespettatori che la vogliono fuori dalla casa.

Elisabetta Gregoraci indigna il web con la frase detta a Dayane: “Io posso pure andare a casa, tu devi lavorare”

Elisabetta Gregoraci: “io posso pure andare a casa perché tanto c’ho da fare altre cose, tu devi lavorare, ti serve.” #GFVIP pic.twitter.com/9YlE0Z7l3X — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 20, 2020

Elisabetta è in nomination con Maria Teresa Ruta e Dayane Mello. Proprio mentre parlava con quest’ultima, le ha detto che lei non ha bisogno di stare nella casa (considerando che, più tempo riescono a stare, più soldi guadagnano) mentre lei al contrario ha bisogno di lavorare. Queste parole hanno fatto infuriare il web, che non ha apprezzato la poca delicatezza che ha avuto la conduttrice.

Il video che sta circolando in rete nelle ultime ore è diventato virale, stanno arrivando commenti ovunque. Alfonso Signorini commenterà questa cosa in puntata o lasceranno che la cosa cada nel dimenticatoio? Intanto la Gregoraci è al televoto e venerdì potrebbe uscire dalla casa, sono in molti però a dubitare che succederà.