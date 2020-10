Eva Henger, sguardo seducente e outfit da urlo: bellissima – FOTO

Eva Henger ha postato l’ennesimo scatto spettacolare sul suo profilo Instagram: la stella ungherese è sempre più bella.

Eva Henger è una donna dotata di una bellezza più unica che rara. La stella ungherese ha saputo abbagliare nel corso degli anni le giurie dei concorsi di bellezza, il pubblico dei film a luci rosse, il pubblico televisivo e il popolo dei social. Dopo aver vinto il titolo di Miss Teen Ungheria 1989 e il Miss Alpeadria 1990, Eva si trasferì in Italia e conobbe subito Riccardo Schicchi, iniziando a collaborare per poi convolare con lui a nozze. La Henger, nonostante l’età che avanza, ancora oggi è decisamente sexy e attraente. La nativa di Gyor, poco fa, ha messo in rete un paio di foto da applausi.

Eva Henger, sguardo seducente e outfit da urlo: che schianto!