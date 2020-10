Eva Padlock, il vestito va giù: il VIDEO è da infarto

L’ex ombrellina della Moto GP Eva Padlock regala immagini mozzafiato: la vestaglia scopre le sue forme da sballo in intimo

Gli appassionati di Moto Gp la ricorderanno sicuramente come ‘ombrellina’ sui circuiti di tutto il mondo, ad attirare l’attenzione, per le sue forme generose, ben più di quanto facessero i bolidi pronti a scattare sulla griglia di partenza. Anche adesso che è lontana dal mondo dei motori, fa parlare di sé per le curve, le sue, assolutamente esplosive. Eva Padlock, modella spagnola classe 1984, quasi non sembra vera per la perfezione del suo fisico, che su Instagram raccoglie sempre consensi a iosa e fa davvero impazzire gli internauti. A pagina successiva, vi mostriamo il video che ha appena pubblicato: roba da far girare la testa.

