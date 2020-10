Federica Pellegrini, dopo il calvario covid l’amara sorpresa

La Pellegrini è stata contagiata dal Coronavirus giorni fa, ora sta meglio ma una persona a lei vicina si è ammalata

Dopo essere praticamente uscita dalla malattia, la Pellegrini fa una scoperta spiacevole. Sua mamma ha tutti i sintomi del virus, teme quindi di averla contagiata. Lei spiega che invece si sente meglio e si è svegliata senza febbre. Domani la madre eseguirà il tampone come da prassi per capire se effettivamente ha contratto il virus.

La Pellegrini racconta perché potrebbe aver contagiato sua mamma. Le due hanno trascorso insieme i giorni precedenti all’annuncio della Pellegrini di aver contratto il virus, per via della partenza per Budapest. Lei e la mamma si dovevano organizzarsi per tenere i cani nell’assenza di Federica.

Federica Pellegrini ha contagiato la mamma

La Pellegrini continua con il suo diario di convalescenza, dove racconta i risvolti della malattia. La nuotatrice spiega che la mamma è rimasta a casa da lei come misura preventiva, siccome era risultata positiva la figlia anche lei doveva mettersi in quarantena. Le regole sono queste, spiega che durante questo periodo hanno cercato di mantenere le distanze nel modo giusto e hanno indossato sempre le mascherine.

Annuncia quindi che la madre si sottoporrà al tampone domani. Lei è certa che lo ha contratto. I sintomi che ha avvertito sono mal di testa, febbre 37.4 e tanti dolori. La nuotatrice è molto dispiaciuta e si sente in colpa di aver contagiato la madre, come è comprensibile che sia. Tuttavia la nota positiva è che lei avendo sviluppato gli anticorpi, può starle vicina e accudirla.

Per quanto riguarda lo stato di salute della Pellegrini invece, lei sta bene ora non ha febbre ma il gusto e l’olfatto non sono ancora tornati. Si dice che per quelli ci vuole più tempo. Ha eseguito anche un‘ecografia ai polmoni per vederne lo stato, che è la cosa che più la preoccupava, invece è tutto positivo.

