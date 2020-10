Fedez senza freni tasta il lato A di Chiara e lo posta su Instagram – FOTO

Per la prima volta Fedez pubblica su Instagram una foto insieme a Chiara che lascia il web senza parole. La palpa in diretta

Fedez questa volta ha sorpreso tutti. Solitamente sul web e sui social rimane sempre molto impostato, ma è successo l’impossibile. La sua ultima foto è di una sensualità unica e il suo sguardo vale più di mille parole. Questo è un bellissimo momento per il rapper, diventerà per la seconda volta papà ed è da poco uscito il suo nuovo videoclip “Bella storia”. Chiara, sempre accanto a lui, è la sua complice in tutto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Floriana Messina e il dècollète importante: un fisico che non lascia spazio all’immaginazione- FOTO

Fedez palpa il lato A di Chiara, lo ha fatto davvero?