Ginevra Lamborghini, look aggressivo e pieno di fuoco, bellissima – FOTO

Ginevra Lamborghini ha postato un paio di fotografie in rete davvero superlative: la sorella di Elettra continua a deliziare i suoi fan.

Ginevra Lamborghini è la sorella della famosissima Elettra. La nativa di Bologna vanta un buon seguito su Instagram: il suo profilo ha 56mila follower. La classe 1994 ama la musica – ha pubblicato da poco il suo singolo ‘Scorzese’ – e lo spettacolo, ma ha deciso di restare lontana da questi mondi per concentrarsi sugli studi (frequenta la facoltà di Cultura e Tecnica del Fashion). Ginevra lavora anche con l’azienda di famiglia. La 26enne, lo scorso settembre, non era presente al matrimonio di Elettra. “Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che bisticciano, però le voglio bene e le auguro il meglio”, dichiarò la ragazza a Fanpage. La piccola Lamborghini, in ogni modo, ha postato un paio di fotografie incantevoli poco fa sui social.

Ginevra Lamborghini, look aggressivo: bellissima

Visualizza questo post su Instagram I’m feelin’ maaassself Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 20 Ott 2020 alle ore 2:36 PDT

Ginevra, nei due scatti che ha postato poco fa, sfodera un look aggressivo. La ragazza indossa un pantalone nero stretto, con magliettina bianca e giaccone. Il suo sorrisino, appena abbozzato, fa impazzire i fan. La foto ha già raccolto 3mila cuoricini e numerosi commenti. “Unica, inimitabile e splendida”, “Bellezza ed eleganza”, “Wow, il tuo look è strepitoso”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Vi sta piacendo ScorZese?😎 Preparatevi al video! 🔥💣 Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 16 Set 2020 alle ore 4:06 PDT

La ragazza, lo scorso mese, deliziò la sua platea postando su Instagram uno scatto direttamente dal video del suo primo singolo ‘Scorzese’.

