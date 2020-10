Giornalista del New Yorker sospeso per “atti osceni” in videoconferenza

Jeffrey Toobin del New Yorker non ha chiuso la telecamera di Zoom con cui era in video conferenza e ha praticato autoerotismo in diretta

Un incidente che gli è costato una sospensione e un’inchiesta interna. “Ho commesso un errore imbarazzante e stupido, credendo che la telecamera non fosse attivata. Chiedo scusa a mia moglie, alla mia famiglia, agli amici e ai colleghi”, ha dichiarato Jeffrey Toobin, giornalista del “New Yorker”.

Il giornalista settimana scorsa non si è accorto che il collegamento con i colleghi del quotidiano tramite Zoom non era stato interrotto dopo la riunione e ha praticato autoerotismo in diretta. Tobin era convinto di aver disattivato audio e video, ma due persone ancora presenti in chat hanno raccontato di aver visto il collega masturbarsi prima di lasciare la telefonata.

Jeffrey Toobin: “Credevo di aver disattivato la telecamera”