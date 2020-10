Giulia De Lellis volta pagina e Damante reagisce male: chi è la nuova fiamma

Giulia De Lellis volta pagina e Andrea Damante reagisce male: il tronista ha cancellato tutte le foto con la sua ex dal suo profilo Instagram. Il nuovo amore di Giulia è un amico di Andrea

Il settimanale Chi ha rivelato che Giulia De Lellis sta frequentando Carlo Gusalli Beretta, e che addirittura durante questo fine settimana sono avvenute le presentazioni in famiglia. La notizia è circolata già questa estate ma pare che non sia stato questo il motivo dell’allontanamento tra lei e Andrea Damante, anche se Carlo è amico di entrambi. Andrea proprio recentemente ha cancellato dal suo profilo Instagram le foto con Giulia, e i fans hanno interpretato questo gesto come una reazione alla notizia.

Giulia De Lellis ha una nuova fiamma: Andrea Damante cancella le loro foto da Instagram

I followers hanno ipotizzato un tradimento, anche se Andrea e Giulia si sono lasciati in buoni rapporti. La risposta di Giulia è stata secca: “Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda, vi prego… tra un’illazione e una domanda c’è differenza”. Poi ha aggiunto: “Ricoradate che state parlando con me, un po’ mi conoscete. Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia è vero. Con intelligenza e con rispetto”.

