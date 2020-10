Grande Fratello, Matilde Brandi rompe il silenzio dopo l’eliminazione

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi rompe il silenzio dopo l’eliminazione. La concorrente è stata eliminata dalla casa un paio di giorni fa e ha scritto un messaggio sui social

Matilde Brandi è stata l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip. All’inizio pensavano che avrebbe raggiunto la finale, c’è chi la dava addirittura come vincitrice, ma la situazione è precipitata. Soprattutto quando ha cominciato a mettersi contro i personaggi più forti e a dire cose che al pubblico non sono affatto piaciute. Infatti, in entrambe nomination (sia quella non eliminatoria, che quella eliminatoria) è stata risultata come quella meno votata dal pubblico. La maggior parte dei concorrenti nella casa hanno pianto accompagnandola alla porta, in quanto la vedevano come una madre e un punto di riferimento.

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi ringrazia i fans dopo l’eliminazione dalla casa più spiata d’Italia

“Grazie a tutti è stata una bellissima esperienza di vita” ha scritto Matilde su Instagram ieri, pubblicando un video che hanno fatto per lei alcune fans. Intanto nella casa molti concorrenti cominciano a sentire la sua mancanza, in particolar modo Adua Del Vesco (Rosalinda) che oggi ha voluto preparare la torta che faceva sempre Matilde in suo onore. “La sua mancanza nella casa si sente proprio” ripete spesso. Per i ragazzi della stanza arancione la sua eliminazione è stata davvero un duro colpo.

Matilde nella casa aveva legato in particolar modo con il tronista Andrea Zelletta, infatti in molti fuori dalla casa dicevano di volerli insieme e che Natalia si sarebbe ingelosita. Quando Natalia è entrata nella casa per fargli una sorpresa, ha ringraziato Matilde per essere stata vicino ad Andrea dall’inizio del loro percorso nella casa più spiata d’Italia.