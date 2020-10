John Travolta, nuovo grave lutto per l’attore statunitense

Nuovo grave lutto per John Travolta, dopo la morte della moglie Kelly Preston, avvenuta la scorsa estate per via di un cancro

John Travolta è stato colpito da un nuovo terribile lutto. Alcune ore fa, l’attore ha dovuto dire addio a un altro membro della sua famiglia. Solo la scorsa estate, era venuta a mancare sua moglie, Kelly Preston, malata di cancro. Ora invece è venuta notizia della morte di Sam Travolta.

Si tratta del nipote dell’artista statunitense nonché figlio di Sam Travolta Sr, suo fratello maggiore. Appena dieci settimane fa, John aveva perso la coniuge dopo anni di lotta contro un tumore che purtroppo non le ha lasciato scampo. Il triste evento del 52enne è occorso alla fine settembre per via di un infarto.

John Travolta, morta la moglie Kelly Preston: era malata di cancro

Tuttavia la famiglia ha reso nota l’informazione soltanto nelle scorse ore, ha svelato il The Sun. Il decesso di Sam è avvenuto nella sua abitazione a Mount Horeb, nel Wisconsin. L’uomo era uno sceneggiatore e qualche tempo fa aveva rivelato che l’attore gli mandava con regolarità un’indennità di circa 1.500 euro al mese. John Travolta aveva dichiarato di volersi stare lontano dal mondo dello spettacolo per un po’ a seguito della scomparsa della moglie Kelly Preston. L’attore si era sposato con la donna il 5 settembre 1991.

Tre i figli della coppia: Jett Travolta, morto 16enne nel 2009, Ella Travolta, ora 20enne, e Benjamin Travolta, adesso di 9 anni. Ieri, in occasione di quello che sarebbe dovuto essere il 58esimo compleanno della donna, John ha scritto in un post pubblicato su Instagram. “Buon compleanno tesoro! Ho trovato questa foto del matrimonio di mia madre e mio padre. È stato bello vedere il nostro accanto al loro. Tutto il mio amore, John“.

