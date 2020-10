Justine Mattera frizzante d’autunno, sotto il cappotto è estate. Che gambe – FOTO

Justine Mattera. La showgirl americana, adottata dall’Italia, incanta i suoi follower con una serie di scatti dall’atmosfera autunnale

La sua somiglianza all’iconica star di Hollywood, Marilyn Monroe, la sua voce flebile con quell’accento americano così riconoscibile, la sua fisicità prorompente, hanno reso Justine Mattera un personaggio molto amato dal pubblico italiano.

Sembra ieri che, insieme a Paolo Limiti, imperversava sugli schermi nel programma Ci vediamo in Tv. In realtà sono passati oltre 20 anni ma lei è cristallizzata nel tempo, bellissima, un’eterna ragazzina che utilizza i nuovi mezzi di comunicazione, come Instagram, per tenere un rapporto sempre aperto e diretto con i fan.

L’amore per il nostro paese è nato molto prima che fosse investita dalla fama. Fu scoperta, infatti, durante una vacanza studio a Firenze. Il produttore musicale Joe T. Vannelli le fece incidere un primo singolo.

Fu l’incontro con l’autore e conduttore Paolo Limiti, già citato, che le ha cambiato la vita. Il loro fu un sodalizio lavorativo e sentimentale. Si innamorarono e sposarono. Il matrimonio non durò ma il legame affettivo tra i due fu imperituro, fino alla morte dell’uomo.

Ha ritrovato l’amore e la felicità tra le braccia di Fabrizio Cassata, adesso è mamma di di Vivienne e Vincent.

