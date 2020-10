Laura Chiatti bella come non mai lancia il suo messaggio: ubriacatevi – FOTO

Laura Chiatti si fa sempre più bella e su Instagram lancia messaggi e consigli ai suoi fan che la seguono. La sua ultima foto parla chiaro

Gli anni passano, l’età aumenta, ma Laura Chiatti si fa sempre più bella. L’attrice si mostra in tutta la sua semplicità e i fan la adorano proprio per questo. Non ha mai avuto bisogno di escamotage, la sua bellezza naturale e la sua bravura in campo l’hanno resa una donna di successo. Seguita da 1 milione di followers, Laura è riuscita a crearsi una community che la incoraggia e la asseconda in ogni situazione. Accanto a lei c’è il suo grande amore Marco Bocci con il quale ha dato vita ad una famiglia meravigliosa.

Laura Chiatti, qual è il segreto per essere così bella?