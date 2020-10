Paura su un volo diretto in Italia: aereo costretto ad atterraggio di emergenza

Un aereo della British Airways, partito da Londra e diretto in Italia, a Verona, è costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza.

Paura su un aereo, decollato dal Regno Unito e diretto verso l’Italia. Il volo BA 2596 della compagnia British Airways è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto Heathrow di Londra, pochi minuti dopo il decollo. La decisione è arrivata in seguito alle segnalazioni di odore di bruciato all’interno del velivolo e di malessere da parte dell’equipaggio. Nessuna conseguenza per i passeggeri del volo che hanno vissuto momenti di panico. La compagnia, scusandosi per il disagio, ha spiegato che si è trattato di un “problema tecnico”.

Londra, paura su un volo diretto in Italia: aereo costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza

Un aereo della British Airways, decollato da Londra e diretto a Verona, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza questa mattina, mercoledì 21 ottobre. Stando a quanto riferito dalla redazione del quotidiano britannico Daily Mail, il volo BA 2596 è rientrato presso all’aeroporto Heathrow, dopo alcune segnalazioni di malessere dell’equipaggio e dopo che i passeggeri avevano sentito odore di bruciato all’interno del velivolo.

A documentare la scena sarebbero stati alcuni passeggeri che hanno filmato il rientro al Terminal 5 dell’aereo. Nel video, pubblicato su Twitter da un utente che ha scritto “Sono stati dieci minuti lunghi“, si intravedono alcuni mezzi dei vigili del fuoco che arrivano sulla pista d’atterraggio.

La compagnia, scusandosi per il disagio, ha affermato che si è trattato di un “problema tecnico”. Nessuna conseguenza per i passeggeri che, come riporta il Daily Mail, sono stati trasferiti su un aereo sostitutivo.

“La sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio è sempre la nostra priorità. Il volo –spiega un portavoce della British Airways al Mail Online– è tornato a Heathrow in via precauzionale a causa di un problema tecnico minore. Ci siamo scusati con i nostri clienti e abbiamo organizzato un volo sostitutivo in modo da poterli rimettere in viaggio il più rapidamente possibile“.

