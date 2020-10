Malena Mastromarino espone le sue grazie anche sul suo profilo Instagram, la domanda posta ai suoi followers fa incendiare il web

E’ senza dubbio una delle attrici del cinema a luci rosse più amate del momento, non solo in Italia ma anche all’estero. E lo è stata probabilmente dal primo momento, da quando ha mollato la politica con il Partito Democratico per darsi all’hard. Malena Mastromarino, in arte Malena La Pugliese, vera e propria ‘musa’ di Rocco Siffredi, ha avuto un impatto a dir poco devastante dal 2016 in avanti sulla scena del cinema per adulti. Fascino, voglia di provocare e attitudine aperta ed esplosiva le sue armi, sotto gli occhi di tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Malena Mastromarino scatenata, scatto in bianco e nero con dettaglio da urlo – FOTO

Malena Mastromarino, posa sexy bollente e la domanda che scatena i followers

Armi che mette in mostra anche sul suo profilo Instagram, dove a volte si diverte a stuzzicare i suoi fan con delle domande piuttosto piccanti. Quest’oggi, ha chiesto: “Ho una domanda per voi: mi preferite trasgressiva o sobria?”. Il tutto, a corredo di uno scatto in cui però si è presentata più sexy che mai, con una posa accattivante, lingerie intima e soprattutto il lato B in bella vista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Malena Mastromarino, il lato B in primo piano ‘buca’ lo schermo – FOTO

Insomma, una domanda che per i fan di Malena suona quasi retorica. E infatti le risposte sono quasi un plebiscito a favore dell’ipotesi ‘trasgressiva’. Con più di qualche commento volutamente ironico con altre risposte che lasciano davvero poco all’immaginazione. Malena è sempre più il sogno degli italiani e non c’è da stupirsi, vista la sua avvenenza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter