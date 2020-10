Marika Fruscio di rosso vestita, décolleté da paura – FOTO

Marika Fruscio ha condiviso l’ennesimo scatto prorompente sui social network: la showgirl indossa un vestitino rosso cortissimo con décolleté in bella mostra.

Marika Fruscio è una delle showgirl più belle e avvenenti della televisione italiana. La brianzola è dotata di un fisico da paura ed è il volto di alcuni programmi calcistici inerenti al Napoli. Quando la compagine campana raccoglie qualche vittoria importante, la classe 1979 si esibisce spesso in spogliarelli da arresto cardiaco. Le sue curve non sono mai passate inosservate, fin dai suoi esordi televisivi di rilievo avvenuti a Mediaset, precisamente a ‘Uomini e Donne’. Marika ama deliziare i suoi 663mila follower con scatti prorompenti e piccanti. La 41enne, qualche ora fa, ha postato uno scatto in rete in cui indossa un vestitino di colore rosso che mette in risalto le sue forme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesca Brambilla, incantevole e senza veli: lei è stupenda – FOTO

L’incredibile scatto di Marika Fruscio: che curve !!