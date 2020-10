Martina Stella, stesa sul pavimento, minigonna e tanto caldo. Spettacolo Unico – FOTO

Martina Stella, uno spettacolo della natura: stesa sul pavimento con minigonna, torna a surriscaldare il clima, foto.

Il freddo è ormai arrivato in Italia, ma Martina Stella sa come alzare le temperature e far tornare il caldo. Stesa, con un abito total black, corto e le gambe nude, l’attrice rende un tranquillo mercoledì sera di ottobre decisamente bollente. Bellissima, la Stella dimostra, ancora una volta, di avere nelle gambe uno dei suoi pezzi forti.

Con una serie di foto realizzate per uno shooting fotografico, l’attrice regala varie pose ai fans mostrandosi in tutta la sua sensualità. “La moda fa tante cose: valorizza il corpo, fa gioire lo sguardo e non si oppone al cambiamento. Adoro questo outfit“, scrive l’attrice.

I fans, invece, adorano lei e la sua bellezza e i complimenti, sotto le sue foto, non mancano mai così come i numerosi like.

Martina Stella, reggiseno e slip total blck: bellezza stratosferica

Visualizza questo post su Instagram Stress less and enjoy the best 😝 @cotonellaintimo #staytuned #news Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella) in data: 2 Ott 2019 alle ore 11:25 PDT

Un fisico longilineo e con le forme al punto giusto per Martina Stella che, oltre a sfoggiare look da vera bambolina, ama mostrarsi anche in una versione più sexy come nella foto che vedete qui in alto in cui indossa semplicemente un completo intimo nero formato da reggiseno e slip. Nata con una sensualità fuori dal comune, l’attrice resta una delle donne italiane più belle.

A rendere la sua bellezza ancora più unica è la simpatia e la sua risata che i fans conoscono a memoria e che amano sentire non solo quando recita, ma anche quando partecipa come ospite alle varie trasmissioni televisive.

Una bellezza quella di Martina che l’attrice ha trasmesso anche alla figlia Ginevra con cui si diverte a posare in diversi servizi fotografici come nella foto che vedete qui in basso.

Mamma bionda e figlia rossa, ma stesso sguardo dolce e amorevole per Martina Stella e la sua piccola Ginevra che cresce sempre di più diventando una piccola donna.

