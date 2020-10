Masterchef, una verità scioccante rivelata da un ex concorrente

Un ex concorrente di Masterchef ha denunciato alcuni comportamenti dello staff all’interno del programma

Ivan Iurato è l’ex concorrente di Masterchef che ha denunciato alcuni comportamenti che si sono svolti all’interno del programma. L’uomo avrebbe dichiarato che nel programma funziona tutto a regola d’arte. Ad esempio spiega che le battute dei giudici, ossia Cannavacciuolo, Cracco, Bastianich e Barbieri sono fatte apposta per far ridere e intrattenere il pubblico a casa.

La famosa frase pronunciata per anni da Bastianich che ha circolato sul web ma anche fuori, “Vuoi che muoro” sarebbe dunque frutto dell’inventiva dei produttori. Magari Bastianich ha davvero sbagliato a pronunciare la frase ma nel momento in cui è diventata virale, lo hanno sollecitato nel ripeterla più volte durante le puntate.

A Masterchef sono tutti copioni da seguire per intrattenere il pubblico

Durante l’assaggio dei piatti anche bisogna improvvisare un pò, colorando le proprio reazioni ai piatti creando uno show insomma. Chiaramente come ogni programma che ha il ruolo di intrattenere il pubblico a casa e tenerlo il più possibile incollato alla televisione, bisogna scendere a patti con le esigenze delle telecamere. Anche le confessioni dei concorrenti mandate in onda nel lasso di tempo in cui i giudici devono prendere una decisione.

Questo è un momento televisivo per far anche conoscere i concorrenti come accade in tanti reality show. Anche la scelta di chi eliminare potrebbe essere pilotata da un insieme di cose. Pare infatti che abbiano nell’orecchio un auricolare che gli permette di confrontarsi tra loro e con lo staff per decidere chi far fuori, indipendentemente dai piatti preparati. Insomma retroscena abbastanza agghiaccianti questi rivelati da Iurato.

Tutti sappiamo che i programmi televisivi per tenere alto l’interesse del pubblico devono aggiungere un pizzico di brio, e infatti è quello che piace a chi guarda però bisogna sempre e comunque mantenere un format reale. Altrimenti tutto decade e sembra solo finzione. In ogni caso queste sono dichiarazioni di un’ex concorrente, nulla è certo.

