Mattino 5, è panico in studio. Momenti terribili – FOTO

Oggi a Mattino 5 un imprevisto manda nel panico lo studio. Momenti terribili che fanno gelare il sangue alla conduttrice, Federica Panicucci.

Il caso di Lello ed Angela, i due fratelli di Bari che vivevano in una vero e proprio tugurio è oggetto di attenzione da parte di Mediaset ed in particolare da Mattino 5, in onda ogni mattina su Canale 5. La conduttrice Federica Panicucci in più occasioni si confronta con i protagonisti della triste vicenda seguendo insieme ai numerosi telespettatori i momenti tristi e quelli invece lieti.

Oggi le telecamere di Mattino 5 a Bari per assistere ad un momento importante per Lello ed Angela, la sanificazione della “casa”. Un modo per assicurare ai due fratelli una degna sistemazione…momenti di felicità condivisa con lo studio in collegamento. All’improvviso però succede l’inaspettato cha stravolge il clima presente sino a quel momento.

LEGGI ANCHE –> Antonella Mosetti | la seduzione è servita | vietato ai minori | VIDEO

Mattino 5, cosa succede in studio: sconvolta Federica Panicucci

Durante la diretta nel tugurio, l’inviato entra nell’abitazione per mostrare le condizioni pessime, giunte finalmente al capolinea perché iniziate le operazioni di pulizia. L’inviato viene distratto da un grosso topo che spaventato sicuramente per la confusione creatasi, girovagava impaurito. La scena ovviamente ripresa dalle telecamere di Canale 5, crea il panico nello studio, la stessa Federica Panicucci si sconvolge per l’accaduto. Una prova agghiacciante atta a dimostrare le condizioni pessime nella quale vivevano i fratelli, un esempio di degrado.

Un’attenzione particolare a Lello ed Angela che non è stata comunque apprezzata da tutti; sul profilo Instagram infatti di Mattino 5, si leggono commenti contrastanti. Numerosi i commenti del tipo “Bastaaaaaaa questa storia…”o ancora “Sì dai però tutta la trasmissione con questa storia no”

LEGGI ANCHE –> Simona Ventura | lei si scopre su Instagram | ‘Sto meglio così | FOTO

L’abitazione dei Lello ed Angela è stata interessata ad un’intensa opera di sanificazione, necessaria per ripristinare l’ordine nell’immobile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter