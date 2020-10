Drammatico incidente in moto: muore ragazzo di soli 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è deceduto in seguito ad un incidente in moto consumatosi lunedì mattina a Magenta, in provincia di Milano.

Aveva solo 18 anni la vittima dell’incidente stradale consumatosi nella giornata di lunedì in via Espinasse a Magenta, in provincia di Milano. Il giovane, stando ad una prima ricostruzione, stava viaggiando a bordo della sua moto, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un palo della luce a bordo della pista ciclopedonale. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove purtroppo è deceduto poco dopo. La dinamica dello scontro, nel quale sarebbe coinvolta anche un’auto, è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso.

Milano, drammatico incidente in moto: ragazzo di soli 18 anni perde la vita in ospedale

Non ce l’ha fatta, il ragazzo di 18 anni ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano in seguito ad un incidente, consumatosi nella mattinata di lunedì a Magenta. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Giorno, il giovane viaggiava a bordo della sua moto, una Kawasaki, lungo via Espinasse. Improvvisamente, il mezzo a due ruote avrebbe toccato il cordolo del marciapiede e, dopo aver sbandato, si è schiantata contro un palo della luce, posizionato sul bordo della pista ciclopedonale. Un impatto violentissimo che ha fatto sbalzare la Kawasaki a diversi metri di distanza.

Sul posto, in pochi minuti, è arrivato il personale medico del 118 che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Dopo le prime cure, il giovane è stato elitrasportato presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, è deceduto per via dei traumi riportati nello schianto.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi di legge e adesso stanno indagando sulla dinamica e le cause dell’incidente. Pare, come riporta Il Giorno, che nell’impatto sia coinvolta anche un’auto, ma non è chiaro a quale titolo. La moto e la vettura sono state poste sotto sequestro in attesa degli sviluppi delle indagini della Polizia Locale che avrebbe sentito anche alcuni testimoni.

La notizia del decesso del 18enne ha sconvolto l’intera comunità di Magenta, dove la vittima era molto conosciuta.

